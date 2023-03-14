Голландия пообещала передать Украине минные тральщики

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на брифинге в медиацентре «Украина – Одесса» во вторник, 14 марта, заявила, что ее страна совместно с Бельгией намерена передать Украине два минных тральщика, радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы по быстрому строительству мостов и переправ, – сообщают украинские СМИ

В ходе своего выступления глава голландского минобороны сказала: «В 2025 году Нидерланды месте с Бельгией предоставят Украине два минных тральщика класса «Alkmaar», Также мы начнем готовить украинские подразделения, чтобы они знали, как использовать эти корабли. Мы это сделаем совместно с Бельгией и другими союзниками. Корабли будут готовы к использованию в 2025 году. Эти корабли – вклад в будущее Украины».

В ответ на инициативу голландки министр обороны Алексей Резников заявил, что «пока продолжается открытая фаза конфликта, в соответствии с конвенцией Монтрё проход военных кораблей через Босфор невозможен. Даже при условии, что экипажи завтра были готовы, корабль не сможет пройти».

Кроме того, Кайса Оллонгрен пообещала передать Киеву «системы M3 для быстрого строительства мостов и переправ, а также радиолокационные системы обнаружения беспилотников, которые закупаются напрямую у промышленных предприятий для последующей передачи украинской стороне».

Киев, Иван Бабурин

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