МИД РФ: Пока заблокирован экспорт из России, Москва будет против расширения зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на брифинге в Женеве во вторник, 14 марта, заявил, что Москва будет против расширения зерновой сделки, пока не будет разблокирован экспорт из России, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, «что Россия думает о расширении соглашения», Вершинин сказал: «Как я понимаю, речь идет о пожеланиях украинской стороны. Мы к этому относимся отрицательно. Москва исходит из того, что ООН и секретариат ООН должны сохранять нейтрально объективную позицию и не подыгрывать кому-либо, в данном случае украинской стороне».

Отвечая на вопрос, «почему предложен срок именно в 60 дней, а не какой-то другой», российский дипломат сказал: «Это наше решение. Увязывается с тем, что на наш взгляд, этот период является достаточным для того, чтобы добиться не на словах, а на деле прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН. Это не ультиматум, это четкая, принципиальная открытая позиция российской стороны. Это означает, что по истечении периода в 60 дней мы посмотрим, какой прогресс достигнут в реализации нашего меморандума между ООН и РФ. И уже на этой основе будет определяться в том, что касается судьбы черноморской зерновой сделки и инициативы в целом».

«Российские экономические операторы, судовые компании, финансовые учреждения, банки сталкиваются с барьерами и санкциями, которые активно вводились со стороны западных игроков, в первую очередь США, Великобритании, Евросоюза. В этой ситуации Россия не может продолжать делать вид, будто все проходит гладко, без сбоев и перекосов в выполнении взаимоувязанных договоренностей. Поэтому российской стороной было принято решение продлить черноморскую зерновую инициативу только на 60 дней. Это важный серьезный сигнал того, что нужно добиваться реальных результатов, которые не на словах, а на деле облегчили бы беспрепятственный вывоз российского продовольствия и удобрений на мировой рынок», – подчеркнул Сергей Вершинин на брифинге в Женеве.

Женева, Иван Бабурин

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