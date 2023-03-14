Путин заявил о будущем «Северного потока»

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта, заявил, что у «Северного потока» есть будущее, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса, – сообщает телеканал «Россия 24».

В эфире телеканала, отвечая на вопрос, есть ли будущее у «Северного потока», глава государства сказал: «Да, конечно. Я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, он есть. Но знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут, они все делают».

«В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий», – отметил также Путин.

Москва, Иван Бабурин

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