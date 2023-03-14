Башар Асад прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Сирии Башар Асад во вторник, 14 марта, прибыл в Москву с официальным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, – передает сирийское агентство САНА.

Агентство со ссылкой на канцелярию Асада сообщило, что «президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву, где на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудят двустороннее сотрудничество и перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее».

Со своей стороны в пресс-службе Кремля подтвердили, что «15 марта в Кремле состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом».

«Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг неё», – говорится в анонсе мероприятия на сайте Кремля.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»