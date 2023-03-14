российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 марта 2023, 22:33 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Несмотря на сбитый беспилотник, США продолжат летать над Черным морем

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 14 марта, заявил, что несмотря на инцидент с американским разведывательно-ударным БПЛА MQ-9 и российским СУ-27 США продолжат полеты над акваторией Черного моря, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Мы летаем над этим воздушным пространством в течение года и мы продолжим это делать. Нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами. Если они хотят послать сообщение о своем желании нас удержать от полетов над Черным морем, этого не случится».

«Американские летательные аппараты действуют над международными водами Черного моря и продолжат это делать ради нацбезопасности США», – подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, ранее сегодня, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер заявил, что американский БПЛА MQ-9 выполняя «обычные операции в международном воздушном пространстве, был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к его крушению и полной потере».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Россия,