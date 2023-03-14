Несмотря на сбитый беспилотник, США продолжат летать над Черным морем

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 14 марта, заявил, что несмотря на инцидент с американским разведывательно-ударным БПЛА MQ-9 и российским СУ-27 США продолжат полеты над акваторией Черного моря, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Мы летаем над этим воздушным пространством в течение года и мы продолжим это делать. Нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами. Если они хотят послать сообщение о своем желании нас удержать от полетов над Черным морем, этого не случится».

«Американские летательные аппараты действуют над международными водами Черного моря и продолжат это делать ради нацбезопасности США», – подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, ранее сегодня, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер заявил, что американский БПЛА MQ-9 выполняя «обычные операции в международном воздушном пространстве, был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к его крушению и полной потере».

Вашингтон, Иван Бабурин

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