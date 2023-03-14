Белый дом будет приветствовать поставки союзников истребителей Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 14 марта, заявил, что США не будут возражать против решений тех или иных стран поставить истребители Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Мы никогда не диктовали другим партнерам, могут они или не могут что-либо передавать Киеву. Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить Украине истребители, мы будем приветствовать это».

Следует напомнить, что ранее советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что «F-16 – это вопрос на потом, сейчас США намерены сосредоточиться на поставках танков, бронетранспортеров и боевых машины пехоты».

Вашингтон, Иван Бабурин

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