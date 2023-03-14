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Вторник, 14 марта 2023, 22:58 мск

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Госдеп вызвал посла России из-за крушения американского беспилотника

Нед Прайс Фото: novyny.org

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 14 марта, заявил, что в связи с инцидентом с крушением беспилотника над Черным морем его ведомство вызывает посла России, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Прайс сказал: «Мы вызываем российского посла, думаю, что эта встреча на высоком уровне … состоится сегодня после обеда. Представителю России донесут резкое неудовлетворение нашими представителями из-за непрофессионального перехвата».

Как сообщалось ранее, в результате инцидента с российским Су-27 американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 упал в международные воды Черного моря.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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