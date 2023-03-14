Небензя объяснил, в связи с чем Россия созвала заседание Совбеза ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 14 марта, заявил, что Россия созвала Совбез по причине зашкаливающей на Украине русофобской кампании, – сообщают СМИ.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя сказал: «Мы созвали сегодняшнее заседание не для того, чтобы поговорить о внутренних проблемах Украины. Зашкаливающая русофобская кампания в этой стране, развязанная кликой Зеленского, самым непосредственным образом угрожает международному миру и безопасности, потому что в подобных условиях никакой мир и добрососедские отношения с Украиной невозможны в принципе. Мы хотели и хотим от наших украинских соседей всего лишь соблюдения элементарных прав и свобод, за уважением которых наши западные коллеги так рьяно следят у себя дома. Только вот для Украины у них почему-то другие стандарты».

«Хочу спросить у наших швейцарских коллег, для того чтобы быть швейцарцем, нужно ли отказываться от итальянской, французской или немецкой идентичности? Они угрожают целостности вашей нации? А если нет, то где ваша критика того, что творят с русскими киевские власти? Надеюсь, что вы сегодня дадите их действиям честную оценку. Долгосрочный и устойчивый мир в Европе на русофобии не построишь. Хочу, чтобы вы это ясно осознавали», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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