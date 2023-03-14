Небензя: Западные страны помогали Зеленскому готовиться к войне под прикрытием Минских соглашений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности во вторник, 14 марта, заявил, что Владимир Зеленский готовился к войне с Россией под прикрытием Минских соглашений при помощи Запада, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Вооружая свою страну с западной помощью и готовясь к войне с Россией под прикрытием Минских договоренностей, в чем сегодня уже нет никаких сомнений благодаря откровениям бывших лидеров Франции, Германии и Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский предпринял ряд шагов для вытеснения из страны русского языка и всего русского в целом»

«Во многом из-за обещаний остановить гражданскую войну на Донбассе на президентских выборах 2019 года за Зеленского проголосовали три четверти украинцев. Однако очень быстро новый глава украинского государства показал, что все эти важные для украинцев вещи для него на самом деле не более чем пустой звук. Он ловко подстроился под методичку западных кураторов Киева, в планы которых сохранение межнационального мира внутри Украины и ее добрососедских отношений с Россией совершенно не входило», – отметил российский постпред при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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