МИД Канады: Цель санкций против России – смена режима

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что целью санкций против Москвы является смена режима, – сообщает портал Иносми во вторник, 14 марта, со ссылкой на канадское издание National Post.

Издание пишет, что заявление Джоли о смене режима в России прозвучало в пятницу, 10 марта, на пресс-конференции о важности дальнейшего дипломатического присутствия Канады в Москве.

В ходе общения с журналистами глава канадской дипломатии сказала: «Мы можем видеть прямо сейчас, насколько сильно мы изолируем российский режим. Наша обязанность сделать это экономически, политически и дипломатически, а также как это скажется на обществе и каковы будут перспективы для смены режима».

«Ранее Либеральная партия настаивала на смене режима в Иране, но о России Джоли в таком ключе высказалась впервые. В этот раза она сказала, что конечная цель санкций – сменить режим и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях», – говорят авторы публикации.

«Цель определенно состоит в том, чтобы этого добиться, а именно – ослабить способность России проводить крайне сложные атаки против Украины. А еще мы хотим убедиться, что Путин и его помощники будут привлечены к ответственности», – сказала глава МИД Канада и добавила: «Я всегда делаю различие между режимом и народом данной страны, это основополагающая разница».

При этом National Post пишет, что посол России в Канаде Олег Степанов назвал комментарии Жоли «оговоркой по Фрейду».

«Чего ни она, ни другие официальные лица Оттавы не хотят признавать, так это что подавляющее большинство россиян поддерживает нынешнюю российскую политику», – отметил Степанов.

Оттава, Иван Бабурин

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