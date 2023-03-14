МИД РФ: Инцидент с американским разведывательным беспилотником над Черным морем – провокация

Российский посол в США Анатолий Антонов после визита в Госдепартамент во вторник, 14 марта, заявил, что Москва считает провокацией происшествие с американским разведывательно-ударным БПЛА MQ-9 над Черным морем, – сообщают СМИ.

Российский дипломат после консультаций в Госдепе, куда он был вызван в связи с происшествием, в частности, сказал: «Мы рассматриваем этот инцидент как провокацию. Российские истребители не применяли оружие против американского беспилотного летательного аппарата MQ-9, который выполнял разведывательную миссию над Черным морем. Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально, не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями».

«Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ. Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона? А ведь, беспилотный летательный аппарат MQ-9 может нести 1,7 тысячи килограммов взрывчатки» – отметил российский посол в Вашингтоне.

Анатолий Антонов также рассказал, что «Госдеп США не поднимал вопрос о возможных последствиях для Москвы из-за инцидента с БПЛА. Стороны обменялись позициями и озабоченностями по ситуации с упавшим БПЛА. США выразили протест в связи с действиями российской стороны в ситуации с беспилотником. Москва не ищет конфронтации с Вашингтоном и добивается прагматичного сотрудничества».

Как сообщалось ранее, в результате инцидента с российским Су-27 американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 упал в международные воды Черного моря.

Вашингтон, Иван Бабурин

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