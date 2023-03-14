В Европарламенте приветствовали отзыв грузинским парламентом закона «об иноагентах» и предъявили новые требования для вступления в ЕС

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Оливер Варгейи на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге рассказывая о ситуации в Тбилиси во вторник, 14 марта, заявил, что в ЕС считают победой демократии отзыв из парламента Грузии законопроекта об иноагентах, но ждут от страны дальнейших усилий по освоению европейских ценностей, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Варгейи сказал: «Отзыв этого закона (об иноагентах, – прим.ред.) – хороший, обнадеживающий сигнал. В июне 2022 года ЕС признал европейскую перспективу для Грузии, что еще больше приблизило страну к возможности присоединения к Евросоюзу. Вместе с тем это налагает на Тбилиси дополнительные обязательства. Требования теперь повышены, и Грузия должна уважать ряд ценностей, тщательно контролируя этот процесс и проводя необходимые реформы».

«Грузинский народ в подавляющем большинстве выразил свою волю вступить в Европейский союз, правительство подало сигналы в этом направлении, теперь надо действовать на местах. Задачи, которые должен решить Тбилиси, – это продолжать укреплять независимость институтов, правовое государство, права человека. Процесс подготовки Грузии к вступлению в ЕС будет оценен первый раз в пакете расширения осенью, что позволит более ясно представлять ситуацию», – заявил еврокомиссар и призвал грузинские власти «полностью гарантировать права господина Саакашвили».

Страсбург, Иван Бабурин

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