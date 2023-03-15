Президент Сирии Башар Асад поддержал Путина в борьбе «с новыми и старыми нацистами»

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле в среду, 15 марта, поддержал Россию в ее борьбе с «неонацистами и со старыми нацистами», – передают СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Сообщается, что президент САР Башар Асад в Кремле заявил, что поддерживает Владимира Путинва в вопросах борьбы со «старыми и новыми нацистами», а также поблагодарил за помощь в преодолении последствий землетрясения.

В частности, глава Сирийского государства сказал: «Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, сейчас он поддерживает их и в нынешние времена. Наша позиция не исходит только из дружбы и преданности, которая есть между нами, наша позиция исходит из того, что мир действительно сейчас нуждается в стабилизации, иначе он приблизится к большому краху»

В свою очередь Владимир Путин сказал Асаду следующее: «Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты борьбы с международным терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию. Сирийский народ столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой, землетрясением. Это, конечно, усугубляет ситуацию. Мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать, здесь работали и наши подразделения по линии министерства по чрезвычайным ситуациям, и представители вооруженных сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения».

Москва, Иван Бабурин

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