Литва запретила россиянам приобретать недвижимость

Литовский парламентский комитет по национальной безопасности и обороне в среду, 15 марта, одобрил и включил в проект закона о национальных санкциях план о лишении прав россиян приобретать в республике недвижимость на свое имя или от имени учрежденных здесь юридических лиц, – сообщают СМИ.

Следует отметить, что литовские парламентарии включили в проект закона о санкциях также статью о том, что информация о литовских предприятиях, работающих с партнерами в России и Белоруссии, должна быть публичной. В сопроводительной записке к этому законопроекту, в том числе, говорится, что «публичность должна заставить свернуть эти коммерческие связи, которые содействуют жизнеспособности режимов, что не согласуется с национальными интересами Литвы».

В свою очередь, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас заявил: «Рост сделок по приобретению недвижимости русскими или юридическими лицами, которые они учредили, со временем может обернуться рисками для национальной безопасности. В 2022 году россияне приобрели в Литве 699 объектов недвижимости».

Вильнюс, Иван Бабурин

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