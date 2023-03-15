Мишустин прокомментировал вопрос об отмене ЕГЭ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами фракции партии «Справедливая Россия» в среду, 15 марта, комментируя вопрос возможной отмены ЕГЭ, заявил, что сначала необходимо все серьезно взвесить и проанализировать», – сообщают СМИ.

В ходе встречи с парламентариями глава российского кабмина сказал: «Насчет ЕГЭ, его отмены или каких-то других вещей – надо все серьезно взвесить. Здесь есть и плюсы, и минусы. Надо посмотреть все . …Требования к новым специальностям должны быть отражены в поправках к нормативным актам. Сегодня в сфере образования запущен проект 30 инженерных школ, в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям реализуется программа «Профессионалитет». Также хотим добавить 170 кластеров и такие специальности, как «электроника», «робототехника» и «фармацевтика».

Москва, Иван Бабурин

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