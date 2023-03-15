Шойгу встретился с министром обороны Сирии

Министр обороны генерал армии РФ Сергей Шойгу в Москве в среду, 15 марта, провел переговоры с сирийским коллегой корпусным генералом Махмудом Аббасом, на которых стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, – сообщили в оборонном ведомстве РФ.

В ходе встречи Сергей Шойгу выразил соболезнования народу Сирии в связи со случившимся землетрясением в феврале текущего года.

«Мои соболезнования семьям погибших, народу Сирии. Это большая трагедия. Мы постараемся в это время быть вместе с вами, быть рядом, и наша группировка оказывала помощь, по линии наших служб и гуманитарная помощь, в целом Россия откликнулась на ту большую беду, которая постигла сирийский народ», – сказал глава российского минобороны.

В оборонном ведомстве также сообщили, что встреча министров «подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-сирийского взаимодействия в области обороны и борьбы с терроризмом». Также в ходе переговоров была подчеркнута важность продолжения тесного взаимодействия, направленного на поддержание стабильности в Сирийской Арабской Республике.

«Мы за последние годы прошли с Вами огромный путь, огромную дистанцию, в части освобождения территории Сирии от международного терроризма. Впереди еще конечно много работы, но при этом большая часть этой работы сделана», – отметил Сергей Шойгу.

Москва, Иван Бабурин

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