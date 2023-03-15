В США расстроены тем, что были вынуждены «посадить» свой беспилотник в Черное море

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя инцидент с американским БПЛА над акваторией Черного моря, заявил в среду, 15 марта, что «российский самолет вынудил посадить беспилотник», – сообщает телеканал MSNBC.

В интервью телеканалу пресс-секретарь Госдепа, в частности, сказал: «Наиболее вероятное объяснение на данный момент – эти действия, скорее всего, были непреднамеренными. Вероятно, это был результат непрофессионализма одного из российских летчиков. Но это неважно в конечном итоге. Важно то, что произошло: российский самолет вынудил нас посадить беспилотник».

В вою очередь глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала Россия-24 сказал, что «Вашингтон игнорируют, что после начала СВО отдельные районы у побережья Черного моря имеют ограниченный статус для полетов».

«Они игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Черного моря, прилегающие в определенных местах как районы, имеющие ограниченный статус для использования любых летательных аппаратов. Такое вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания конфронтационных своих подходов», – заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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