Шойгу переговорил с шефом Пентагона

Министерство обороны России в среду, 15 марта, сообщило, что состоялись телефонные переговоры Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина.

В сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны РФ говорится: «15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина».

Отметим, что ранее сегодня Сергей Шойгу в Москве провел переговоры с сирийским коллегой корпусным генералом Махмудом Аббасом, на которых они обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Москва, Иван Бабурин

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