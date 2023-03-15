В ООН ничего не могут сказать по поводу притеснения монахов в Киево-Печерской лавре

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 15 марта, заявил, что в Международной организации пока не могут комментировать события вокруг Киево-Печерской лавры, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о письме главы МИД РФ Сергея Лаврова генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором глава российской дипломатии призвал «потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви», Дюжаррик сказал: «Мы не можем дать комментарий, так как обладаем лишь ограниченной информацией. Но стоит напомнить, что генеральный секретарь ООН верит в то, что каждое государство должно гарантировать эффективное осуществление права свободы религии и убеждений, в том числе защиту мест поклонения».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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