В Пентагоне заявили, что, несмотря на инцидент с беспилотником над Черным морем, их авиация продолжит летать

Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу в среду, 15 марта, заявил, что военная авиация США продолжит свои полеты в международном воздушном пространстве, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами, не раскрывая подробностей разговора с Шойгу, Остин сказал: «Я только что закончил телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей. США продолжат летать и действовать в любых местах, где разрешает международное право».

Отмечается, что шеф Пентагона заверил в серьезном отношении США к риску эскалации вокруг Украины.

Вашингтон, Иван Бабурин

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