В руководстве армии США заявили о намерении поговорить с начальником генштаба РФ

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы по Украине в среду, 15 марта, заявил, что запланировал поговорить с начальником генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Милли сказал: «Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым. Беседа уже запланирована».

Также глава комитета начальников штабов ВС США заявил, что «инцидент с американским БПЛА над Черным морем в качестве причины для конфликта с Россией не рассматривается».

Вашингтон, Иван Бабурин

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