НАТО пообещало предоставить Киеву еще больше различных вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания контактной группы по обороне Украины по видеосвязи в среду, 15 марта, заявил, что страны Североатлантического альянса готовы предоставить киевскому режиму еще больше ПВО, бронетехники и боеприпасов, – сообщают украинские СМИ.

Столтенберг, в частности, сказал, что «усилия НАТО и союзников нацелены на скорейшее предоставление Украине ключевых возможностей, в том числе большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы стран альянса имеет решающее значение для обеспечения их собственного сдерживания и обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо».

Следует напомнить, что 8 марта перед встречей министров обороны ЕС в Стокгольме генсек НАТО сообщил, что суммарная стоимость предоставленной Украине помощи от союзников составила около 150 млрд евро.

«Союзники по НАТО за последний год поддержали Украину военной и финансово-экономической помощью на сумму около 150 млрд евро», – сказал тогда журналистам Столтенберг.

Брюссель, Иван Бабурин

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