Министр обороны США рассказал, какие вооружения «пожертвуют» Киеву Швеция, Норвегия и другие

Шеф Пентагона Ллойд Остин по окончании 10-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая прошла в формате видеосвязи в среду, 15 марта, на пресс-конференции заявил, что Швеция поставит Украине танки Leopard, а Норвегия «пожертвует» системы ПВО NASAMS, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Остин сказал: «Сегодня мы услышали о новых обязательствах. Так, Швеция объявила, что она предоставит Украине 10 танков Leopard и ключевые компоненты для противовоздушной обороны. Норвегия в партнерстве с США пожертвует Украине две системы NASAMS. Я также хочу поблагодарить Словению за ее последние вклады, которые помогают реализовать несколько запросов Украины, включая вооружение».

«Союзники и партнеры намерены продолжать помогать Украине использовать танки, боевые машины пехоты и другие бронированные машины на передовой. Мы будем продолжать срочно тренировать украинских солдат, чтобы они были способны использовать мощности, которые мы предоставляем. Также мы продолжим обучать украинских военных комбинированным видам тактических маневров, которые им нужны, чтобы добиться успеха. Мы продолжим смотреть, что у нас есть в запасах и в наших бюджетах, чтобы продолжать поставлять все это Украине», – подчеркнул Ллойд Остин.

Следует отметить, что глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что итоги очередного заседания Контактной группы по обороне Украины «внушают оптимизм».

В своем микроблоге в соцсети Twitter Резников написал: «Рамштайн-10» внушает оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование «бронированного кулака».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»