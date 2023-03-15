Начгенштаба ВС России Герасимов переговорил с американским коллегой

Начальник российского генштаба Валерий Герасимов вслед за Сергеем Шойгу в среду, 15 марта, провел телефонные переговоры с представителем командования Вооруженных сил США.

В сообщении министерства обороны говорится: «Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерий Герасимов в развитие телефонных переговоров министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединенных Штатов Америки в среду, 15 марта, провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли».

Москва, Иван Бабурин

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