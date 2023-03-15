Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко прибыла в Алжир

Делегация Совета Федерации РФ во главе с председателем Валентиной Матвиенко прибыла в Алжир с официальным визитом.

В пресс-службе Совфеда сообщили, что визит российских сенаторов в Алжир продлится до 17 марта. Во время визита Валентина Матвиенко встретится с председателем Совета Нации (верхняя палата парламента Алжира) Салахом Гуджилем и председателем Национального Народного Собрания (нижняя палата Алжира) Брахимом Бугали.

«Российские сенаторы возложат венок к Монументу героям войны за независимость Алжира, посетят фотовыставку, посвященную 25-летию Совета Нации Алжира», – сообщили в Совете Федерации.

Сообщается также, что в состав российской делегации вошли: председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, председатель Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, председатель Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, председатель Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом Нации Алжира Юрий Валяев.

Москва, Иван Бабурин

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