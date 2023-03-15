Глава Пентагона разрешил Зеленскому самому решать сдавать или нет Артемовск

Министр обороны США Ллойд Остин по окончании 10-го заседания Контактной группы по обороне Украины на пресс-конференции в среду, 15 марта, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет право сам решать «перегруппироваться или оставаться» в Артемовске (Бахмуте),– сообщает Интерфакс-Украина.

Отвечая на соответствующий вопрос, шеф Пентагона сказал: «В отношении значимости Бахмута, я бы указал на факт, что это битва президента Зеленского. И он будет принимать решение, что важно и что не важно для его вооруженных сил, или он должен перегруппироваться или оставаться в Бахмуте. То, что я хочу сказать, так это то, что если он отдаст приказ перегруппироваться в какой-либо момент, это не значит, что война проиграна. Это может только значить, и будет значить, что он намерен поддерживать преимущество. И это – ключевое»

Вашингтон, Иван Бабурин

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