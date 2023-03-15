Оттава пообещала Киеву «в ближайшие недели» поставить восемь танков Leopard 2

Министр обороны Канады Анита Ананд на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 15 марта, заявила, что в ближайшие недели передаст киевскому режиму восемь танков Leopard 2, а «пожертвует» снаряды и ракеты, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления канадская глава минобороны сказала: «Вооруженные силы Канады приступили к поставке дополнительных основных танков Leopard 2, обещанных в конце февраля текущего года. Канада обещала передать Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже доставлены в Польшу вместе с группой специалистов, которые обучают украинских солдат их использованию».

«Все восемь основных танков Leopard 2, а также обещанная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, переданные Канадой, будут на Украине в ближайшие недели», – заявила Ананд.

Также глава оборонного ведомства Канады заявила, что ее страна «пожертвует около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады (CAF) для поддержки систем ПВО, развернутых в настоящее время на Украине. Канада также предоставит более 1800 единиц 105-мм учебных боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard-1».

«С февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1 млрд долларов», – отметила г-жа Анита Ананд.

Оттава, Иван Бабурин

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