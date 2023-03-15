Украине посоветовали нанимать иностранных частных пилотов для управления F-16, а не обучать своих

Участник американских интервенций в Персидском заливе, в Косово и в Ираке подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон посоветовал правительству Украины рассмотреть вариант с привлечением частных военных летчиков для управления американскими истребителями-бомбардировщиками F-16, – сообщает в среду, 15 марта, радиостанция Голос Америки*.

В интервью радиостанции Хэмптон сказал: «Пока продолжается конфликт, свои пилоты нужны на самой Украине, а, отправляя их на обучение в США сейчас, страна лишается своих «боевых единиц». В качестве краткосрочного решения можно нанимать частных военных пилотов на F-16 для выполнения полетов на Украине».

«Сами F-16 можно приобрести в США, Европе, Скандинавии. Но самое важное – найти пилотов, готовых управлять этими самолетами. Летчиков, которые уже имеют тысячи часов полетов на этих машинах и не нуждаются в обучении. Это более быстрое решение, чем отправлять украинских пилотов в США на программу обучения, а своих пилотов на F-16 Украине лучше начинать учить после войны», – сказал отставной военный американский летчик.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Вашингтон, Иван Бабурин

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