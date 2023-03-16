Кадыров поклялся найти и покарать украинских «фашисто-сатанинстов» за глумление над Кораном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя видеокадры, распространенные в соцсетях, где украинские неонацисты разжигают костер Кораном, заявил, что не пожалеет никаких сил и средств, чтобы их найти и наказать.

В своем Telegram-канале в четверг, 16 марта, Кадыров написал: «Клянусь Всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились! Я искренне молюсь, чтобы эта кара была доведена до вас через наших воинов, которые жаждут уничтожить вас больше, чем вы хотите жить. Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией».

Глава Чеченской республики также обратился к «так называемым мусульманам, которые якобы воюют в составе ВСУ».

«Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания! Вы будете прокляты, как и те, кто посмел посягнуть на Священный Коран», – заявил Кадыров.

Глава Чечени также написал, что не пожалеет сил и средств, чтобы найти и наказать неонацистов, которые демонстративно, на видеокамеру разжигают Кораном костер.

«Мразям, которые представлены на данных кадрах, я скажу: вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать! И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он ускорил ваш неминуемый конец», – подчеркнул Рамзан Кадыров.

Грозный, Иван Бабурин

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