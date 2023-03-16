Асад назвал выступления Зеленского клоунадой

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя, как клоун, но такие иногда нужны, – сообщает в четверг, 16 марта, телеканала Соловьев Live.

В интервью телеканалу Асад, в частности, сказал: «Я не знал о нем ничего. Его мы начали слушать как клоуна. Его цитаты как клоунада. Это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть».

Москва, Иван Бабурин

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