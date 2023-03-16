Копенгаген отказал Москве в расследовании теракта на «Северных потоках»

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в четверг, 16 марта, заявил, что его страна не разрешит России принять участие в расследовании теракта на газопроовдах «Северный поток», – передает издание Local Denmark.

В сообщении издания говорится, что глава датской дипломатии сказал следующее: «Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов. Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах расследования. В Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять».

Копенгаген, Иван Бабурин

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