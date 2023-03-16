Несколько французских легких танков уже находятся зоне боевых действий на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню во время выступления перед комиссией по обороне Национального собрания в четверг, 16 марта, заявил, что несколько легких танков AMX-10 RC прибыли в Украину и уже отправлены на передовую, – передает Le Figaro.

В сообщении издания говорится, что Лекорню заявил: «Легкие боевые танки AMX-10 RC прибыли на Украину и некоторые из них уже отправились на передовую. На вооружении нашей армии на сегодняшний день находятся 247 танков AMX-10 RC, но сколько из них в боеспособном состоянии – неизвестно».

Следует отметить, что легкие танки AMX-10 RC Франция применяла во время интервенции в Персидском заливе, в Афганистане и в Сахеле, на вооружении Пятой республики они стоят с 1981 года.

«Танк AMX-10 RC вооружен 105-мм орудием, способным вести огонь на 2000 метров, с боезапасом в 38 зарядов. Также на нем установлен пулемет с калибром 7,62-мм. Данная машина предназначена для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки во время боя», – говорится в справке минобороны Франции.

Париж, Иван Бабурин

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