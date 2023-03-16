российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 марта 2023, 19:31 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Несколько французских легких танков уже находятся зоне боевых действий на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню во время выступления перед комиссией по обороне Национального собрания в четверг, 16 марта, заявил, что несколько легких танков AMX-10 RC прибыли в Украину и уже отправлены на передовую, – передает Le Figaro.

В сообщении издания говорится, что Лекорню заявил: «Легкие боевые танки AMX-10 RC прибыли на Украину и некоторые из них уже отправились на передовую. На вооружении нашей армии на сегодняшний день находятся 247 танков AMX-10 RC, но сколько из них в боеспособном состоянии – неизвестно».

Следует отметить, что легкие танки AMX-10 RC Франция применяла во время интервенции в Персидском заливе, в Афганистане и в Сахеле, на вооружении Пятой республики они стоят с 1981 года.

«Танк AMX-10 RC вооружен 105-мм орудием, способным вести огонь на 2000 метров, с боезапасом в 38 зарядов. Также на нем установлен пулемет с калибром 7,62-мм. Данная машина предназначена для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки во время боя», – говорится в справке минобороны Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,