Захарова назвала «лохотроном» отказ Дании дать разрешение Москве участвовать в расследовании теракта на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 16 марта, назвала «лохотроном» отказ Копенгагена дать разрешение России участвовать в расследовании терактов на «Северных потоках» – сообщает телеканал «Россия-1».

В эфире телеканала Захарова сказала: «Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, которые по-моему никто уже давно не покупает – они его разыгрывают для себя. История с «Северными потоками», я думаю, не будет иметь такой же финал, как и многие другие истории, которые они закапывают, по одной простой причине – большие деньги на кону».

Ранее сегодня издание Local Denmark сообщило, что глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна не разрешит России принять участие в расследовании теракта на газопроовдах «Северный поток»,

«Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов. Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах расследования. В Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять», – сказал Расмуссен.

Москва, Иван Бабурин

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