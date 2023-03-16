Белый дом, прикрываясь Уставом ООН, вступил против прекращения огня на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге в четверг, 16 марта, заявил, что Соединенные Штаты отвергают предложения Китая по урегулированию украинского кризиса, а также выступают против прекращения огня, поскольку это нарушает Устав ООН», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Мы бы, разумеется, испытывали обеспокоенность по поводу каких бы то ни было предложений КНР, которые являлись бы односторонними и отражали бы только точку зрения России. К примеру, вы видели обнародованный Пекином план из 12 пунктов? В нем содержится призыв к прекращению огня. И хотя это звучит как хорошая идея, прекращение огня в настоящее время, по сути, ратифицирует завоевания России. Оно бы фактически признало бы территориальные приобретения России. Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН».

Вашингтон, Иван Бабурин

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