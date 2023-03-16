В США признали, что закончились времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в четверг, 16 марта, заявил, что американские самолеты больше не смогут безнаказанно летать в зоне ответственности российских ПВО, – сообщают СМИ.

В своем блоге на YouTube-канале Макгрегор сказал: «Хотя США и обладают самыми мощными и многочисленными ВВС в мире, при прямом столкновении с силами ПВО Москвы они понесут большие потери. Речь идет о противнике, который обладает передовыми системами противовоздушной обороны. Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились».

Вашингтон, Иван Бабурин

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