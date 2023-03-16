Сунак пообещал Зеленскому продолжать поставки вооружений

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 16 марта, пообещал продолжать обеспечивать Киев необходимым оборонительным оборудованием, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте британского правительства, говорится: «Премьер-министр рассказал о своих беседах с коллегами из Франции, США и Австралии, состоявшихся в последние дни, и заявил, что Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками для обеспечения Украины необходимым оборонительным оборудованием. Украине жизненно важно иметь возможности для скорейшего изменения расклада сил на поле боя. Великобритания и дальше будет предоставлять военную помощь».

Лондон, Иван Бабурин

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