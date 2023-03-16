Белый дом рассчитывает помогать Киеву до конца сентября

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 16 марта, заявила, что администрация президента США считает, что у нее есть необходимые ресурсы для оказания помощи Украине до конца финансового года, который завершится 30 сентября 2023 года, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Жан-Пьер сказала: «Мы считаем, что для поддержки Украины у нас есть все необходимые ресурсы до конца этого финансового года. У администрации президента Байдена в Конгрессе США есть поддержка со стороны, как демократов, так и республиканцев. Поэтому Белый дом будет продолжать поднимать вопрос необходимости выделения дополнительных ресурсов для оказания помощи Киеву, исходя из ситуации на Украине, что называется – по ходу дела».

Вашингтон, Иван Бабурин

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