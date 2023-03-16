Премьер Франции: Принятие закона в обход голосования в парламенте является демократичной процедурой

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в четверг, 16 марта, заявила, что пенсионная реформа, принятая правительством в обход голосования в парламенте, прошла через все необходимые демократические процедуры, – сообщает телеканал TF1.

В эфире телеканала глава французского кабмина сказала: «Очень важно понимать, что статья 49.3 Конституции Франции позволяет оппозиции выдвинуть вотум недоверия, и он поступит на голосование тех, кто за или против этой реформы. Эта реформа прошла через необходимую демократическую процедуру. Она часами обсуждалась в Нацсобрании, часами обсуждалась в Сенате. В Сенате голосование было, а в ближайшие дни будет голосование в Нацсобрании. Правительство до последнего момента намеревалось принять реформу путем голосования, но не могло рисковать будущим всей пенсионной системы, полагаясь на перемену мнения некоторых депутатов».

Ранее сегодня правительство Франции приняло закон, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, воспользовавшись статьей 49.3 Конституции, позволяющей принять закон без голосования, но в таком случае парламент может поставить вопрос о доверии кабмину и вызвавший многотысячные забастовки и протесты в стране. Лидер французских правых Марин Ле Пен заявила, что «действия Элизабет Борн – пощечина демократии».

Сегодня в Париже во время акции против пенсионной реформы произошли стычки протестующих с полицией. Протестующие на площади Согласия в столице Франции подожгли баррикады и строительные леса. Полиция, пытаясь оттеснить недовольных пенсионной реформой, перешла жестким мерам. Силовики применили водометы и слезоточивый газ. В городе Дижон протестующие сожгли куклы президента Макрона и других французских политиков. Профосоюзы призвали к продолжению акций протеста.

Париж, Иван Бабурин

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