Главы МИД Китая и Украины обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине

Министры иностранных дел Китая и Украины, Цинь Ган и Дмитрий Кулеба, в ходе телефонного разговора в четверг, 16 марта обсудили позицию КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на странице МИД КНР, говорится: «Кулеба представил ситуацию украинского кризиса и перспективы мирных переговоров, поблагодарил Китай за оказание гуманитарной помощи Украине, сказал, что документ с изложением позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса отражает искренность содействия прекращению огня и войны, и надеется поддерживать связь с Китаем».

«Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией кризиса и возможностью его выхода из-под контроля. Есть надежда, что Украина и Россия сохранят диалог и переговоры, и какими бы трудными и сложными они ни были, не закроют дверь для политического решения. Китай продолжит играть конструктивную роль в прекращении огня, прекращении войны, смягчении последствий кризиса и восстановлении мира», – сообщили также китайском МИДе.

В свою очередь, глава украинской дипломатии в своем микроблоге в cоцсети Twitter написал следующее: «Во время моего сегодняшнего разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганем мы обсудили значение принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность «формулы мира» Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине».

Следует отметить, что украинский телеканал «Рада» ранее сегодня сообщил, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев продолжает контактировать с Пекином по поводу возможного разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина.

Отвечая на соответствующий вопрос, Подоляк в эфире телеканала сказал: «Точно не можем сказать, потому что переговоры об этом идут».

Следует напомнить, что ранее появилось сообщение в The Wall Street Journal, где говорилось о подготовке разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.

Пекин, Иван Бабурин

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