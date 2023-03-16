В России готовится к испытаниям новейший атомный подводный крейсер

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов заявил, что в скором времени пройдут испытания нового стратегического атомного подводного крейсера «Император Александр Третий», – сообщает в четверг, 16 марта издание «Красная звезда».

В интервью газете главком ВМФ России сказал: «В этом году пройдет испытания атомный подводный крейсер «Император Александр Третий». Темпы строительства атомных подводных лодок сопоставимы с советскими временами, ВМФ РФ ежегодно получает по одному такому кораблю. Строительство новых лодок семейства «Борей» продолжается, корабли стали более тихими, безопасными и комфортными. Они полностью автоматизированы и имеют меньший состав экипажа».

Также Николай Евменов сообщил, что подводные лодки будут оснащены гиперзвуковым оружием.

«Крылатыми ракетами «Калибр» сегодня могут быть вооружены практически все действующие корабли, в том числе, подводные крейсеры стратегического назначения. Следующий шаг – оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», – подчеркнул главнокомандующий Военно-морским флотом России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»