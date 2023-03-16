Совбез ООН обсудил израильские удары по Сирии

Совет безопасности ООН по требованию КНР и России в четверг, 16 марта, в закрытом режиме обсудил вопрос об израильских атаках по объектам в Сирии, – передают СМИ.

Сообщается, что в Дамаске настаивают на том, что «СБ ООН должен действовать немедленно, чтобы остановить израильскую агрессию в Сирии».

В свою очередь, постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан требовал, чтобы Совбез обсудил нарушения со стороны «Хизбаллы» демаркационной «голубой линии» между Ливаном и Израилем, а также между Ливаном и Голанскими высотами.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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