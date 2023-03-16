Госдеп США одобрил продажу Варшаве новейших противотанковых ракет

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в четверг, 16 марта, сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Варшаве несколько сотен новейших вариантов семейства самонаводящихся противотанковых ракет класса «воздух-земля» Hellfire, – сообщает PolskieRadio24.

В своем микроблоге в Twitter Блащак написал: «Госдепартамент США одобрил продажу 800 ракет Hellfire для установки на польские военные вертолеты. Сделку должен еще одобрить Конгресс США».

В свою очередь Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое находится в подчинении Пентагона, сообщило, что сумма контракта на поставку ракет Польше составляет $150 млн. В его рамках Варшава, кроме ракет получит еще четыре учебные ракеты M36, техническую, логистическую и программную поддержку, а также обеспечение запасными частями.

Варшава, Иван Бабурин

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