Польша разместит установки HIMARS вблизи границы с Калининградской областью

Польша намерена разместить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS неподалеку от границы с Калининградской областью. Об этом сообщил глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

По словам министра, 16-я механизированная дивизия, дислоцированная в городе Ольштын вблизи российской границы, получит в этом году заказанные еще в 2019 году ракетные установки HIMARS.

Глава польского оборонного ведомства также сообщил, что в дивизию уже поступили танки К2 и артиллерийские установки К9, приобретенные в Южной Корее. Первые экземпляры этой техники прибыли в Польшу в декабре.

«Задача польских властей – укрепить вооруженные силы страны таким образом, чтобы [президент России Владимир] Путин не посмел напасть на Польшу», – подчеркнул Блащак, сообщает portalsamorzadowy.pl.

Ранее министр обороны Польши сообщил, что в 2023 году на модернизацию и оборону страны будет выделено 3% ВВП. Он добавил, что Варшава заказала в США 500 РСЗО HIMARS.

Варшава, Наталья Петрова

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