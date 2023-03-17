Эрдоган объявил о начале процесса ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с главой Финляндии Саули Нийнистё в пятницу, 17 марта, заявил, что Анкара приняла решение начать процесс ратификации по принятию Финляндии в члены НАТО, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Эрдоган заявил: «Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО. Мы увидели искренние шаги Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед Турцией для членства в НАТО. Турция высоко ценит поддержку Хельсинки по вопросу принятия Турции в Евросоюз».

«Членство Швеции в альянсе будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма», – отметил глава президент Турции.

Анкара, Иван Бабурин

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