Помощник президента России рассказал, о чем будут говорить Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече в Кремле

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с журналистами в пятницу,17 марта, заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Кремле на следующей неделе обменяются оценками нынешней ситуации в мире на фоне конфликта на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Ушаков сказал: «Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого – посмотрим. …В Кремле положительно оценивают мирную инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине, причем большая часть оценок китайских друзей совпадает с нашим видением текущей ситуации».

Москва, Иван Бабурин

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