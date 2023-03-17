российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 марта 2023, 19:18 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Помощник президента России рассказал, о чем будут говорить Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече в Кремле

Фото: пресс-служба Кремля

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с журналистами в пятницу,17 марта, заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Кремле на следующей неделе обменяются оценками нынешней ситуации в мире на фоне конфликта на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Ушаков сказал: «Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого – посмотрим. …В Кремле положительно оценивают мирную инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине, причем большая часть оценок китайских друзей совпадает с нашим видением текущей ситуации».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Россия,