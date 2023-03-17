Кадыров объявил награду за украинского неонациста, сжегшего Коран

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 17 марта, заявил, что выплатит пять миллионов рублей за ликвидацию «украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана».

В своем Telegram-канале Кадирова написал: «Я не ограничусь сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана. Кадры вы видели в моем канале. За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн. рублей. За взятие живым – в два раза больше – 10 млн. рублей. Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объёме».

«А ты, трус, скрывший свое лицо, знай, что кара придёт в любой момент, в любом месте, где бы ты ни прятался. Теперь твоя заячья душонка не будет знать покоя», – подчеркнул глава Чечни.

Напомним, что накануне в соцсетях распространился видеоролик, в котором украинские неонацисты разжигают костер страницами из Корана. Тогда Рамзан Кадыров заявил, что «не пожалеет никаких сил и средств, чтобы их найти и наказать».

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»