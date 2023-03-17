Путин и Лукашенко обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре в пятницу, 17 марта обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия и подготовку заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, – сообщили в Кремле.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля, говорится, что в телефонном разговоре глав двух государств «обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран, предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии».

Владимир Путин и Александр Лукашенко также рассмотрели «темы возможного взаимодействия в рамках работы по созданию международных транспортных коридоров», – сообщили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

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