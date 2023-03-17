Путин сменил губернатора Смоленской области

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, освободил от должности губернатора Смоленской области Алексея Островского, который руководил областью с 2012 года, и назначил врио главы региона директора департамента регионального развития правительства РФ Василия Анохина, – сообщили в Кремле.

В указе, подписанном президентом России, говорится: «Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором. Указ вступает в силу со дня его подписания».

В пресс-службе Кремля также сообщили, что сегодня глава государства провел рабочую встречу в формате видеоконференции с назначенным врио губернатора Смоленской области Анохиным, в ходе которой отметил его опыт, в том числе работу непосредственно во вверенном ему регионе.

«Смоленская область не является для Вас чужой – Вы работали там не так давно и на высоком уровне. … Василий Николаевич, у Вас действительно очень хороший опыт работы в Правительстве Российской Федерации, причём на таких важнейших направлениях, как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка. В последнее время Вы директор департамента регионального развития Правительства Российской Федерации. И конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания и, прямо скажем, хорошие контакты в Правительстве России, с коллегами, позволят Вам эффективно решать стоящие перед областью задачи», – сказал Владимир Путин в ходе встречи с Василием Анохиным.

Москва, Иван Бабурин

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