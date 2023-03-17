МИД РФ: Агрессивные действия Вашингтона чреваты прямой военной конфронтацией с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о «расширении коалиции стран, готовых поставлять танки «Леопард» Украине в пятницу, 17 марта, заявила, что США надо задуматься о последствиях своих агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией, – сообщили в российском МИДе

Мария Захарова, в частности, сказала: «Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому».

«Заявления Министра обороны США Ллойда Остина вновь демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Россией «до последнего украинца». Характерно, что обращаясь к аудитории, состоявшей из покорно внимающих представителей стран-сателлитов, Остин использовал местоимение «мы», акцентируя не только коллективную ответственность западных «союзников», но и их прямую сопричастность усилиям США по поддержанию боеспособности уже изрядно истощенных подразделений ВСУ», – заявила представитель российский дипломат.

Напомним, что 15 марта в ходе онлайн-заседания формата «Рамштайн», о «расширении коалиции стран, готовых поставлять танки «Леопард» шеф Пентагона заявил, что Украине будет передано вооружение для «более чем 9 бронетанковых бригад», включая свыше 150 танков «Леопард».

Москва, Иван Бабурин

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