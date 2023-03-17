Майя Санду заявила об укреплении обороноспособности Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в пятницу, 17 марта, заявила, что, не отказываясь от нейтралитета, необходимо укреплять обороноспособность, – сообщает общественный телеканал Moldova-1.

В эфире телеканала Санду сказала: «Нейтралитет Молдавии закреплен в Конституции. Это выбор граждан, и мы не можем отказаться от нейтралитета. Другое дело, что в нынешней ситуации нейтралитет нас не защищает. В то же время, мы осознаем все риски. Мы должны укреплять свою обороноспособность. Раз мы сделали свой выбор в пользу нейтралитета, то мы должны быть способными защищать свою страну».

Кишинев, Иван Бабурин

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